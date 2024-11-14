"Küçük Prens" Haliç Kongre Merkezi’nde

İstanbul’un kalbinde, büyüleyici manzarasıyla her göreni kendisine hayran bırakan, 102 bin metrekareye sahip İstanbul Haliç Kongre Merkezi, 21 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında dünyaca ünlü Küçük Prens gösterisine ev sahipliği yapacak.

Müzikalin yapımını “Broadway Entertainment Group” üstlendiği dans, müzik, projeksiyon ve akrobasi ile yeniden şekillenen şovun bilet satışlarıysa devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi’nin 21 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında toplam 11 gün boyunca ağırlayacağı Küçük Prens gösterisi, dünya üzerinde bugüne kadar 1 milyonu aşkın izleyici tarafından izlendi.

Antoine de Saint-Exupéry’nin 1943 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlanan gösteri, çocukları ve yetişkinleri sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikâye sunuyor. Küçük Prens, içerdiği derin mesajların yanı sıra iç içe geçmiş karakterler ve gösteride kullanılan renkli kostümlerle de adından söz ettirecek.