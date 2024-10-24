Küçük Prens'in orjinal metni satışa çıkyor

Dünyaca ünlü yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" adlı eserinin orijinal el yazması metni, Abu Dabi'de düzenlenecek sanat fuarında satışa sunulacak. Yazarın kendine ait düzeltmeleri ve revizyonlarıyla dolu olan bu nadir metin, en az 1.25 milyon dolara satılması bekleniyor.

Londra merkezli nadir kitap uzmanı Peter Harrington, bu el yazması metni, Saint-Exupéry'nin Fransız kültür bakanlığı tarafından verilen pasaportuyla birlikte Abu Dabi Sanat Fuarı'nda 20 Kasım'da satışa çıkaracak. Bu, yazarın kendi çalışma kopyası olan üç orijinal metinden biri. Diğer iki metin, Fransız Ulusal Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Peter Harrington'dan Sammy Jay, bu metnin sadece yazarın el yazısıyla yapılan düzeltmeleri içermekle kalmayıp, aynı zamanda sonradan çıkarılan pasajları da içerdiğini belirtti. Jay, "Bu tür bir kitabın nadir kitap pazarında bulunması son derece olağandışı," diyerek, Jack Kerouac'ın "Yolda" adlı romanının metninin 2001 yılında 2.4 milyon dolara satıldığını örnek gösterdi.

Küçük Prens, dünya çapında en çok satan kitaplardan biri olmaya devam ediyor ve 1942'de yazılan bu eser, yazarın Nazi işgali sonrası ABD'ye kaçışında ortaya çıkmıştı. Saint-Exupéry, 1944'te Akdeniz'deki bir uçuş görevinde kayboldu ve eserinin dünya çapındaki başarısını göremedi. Metnin, Asya veya Arap dünyasındaki müze veya özel bir koleksiyon tarafından satın alınması bekleniyor.