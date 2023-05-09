Küçük şeytan orta şeytan ve büyük şeytan!

Erzurum'un Havuzbaşı meydanının baş tarafında, Erzurum Kongresi'ne katılanları temsil eden bir anıt vardır.

Nevşehirli Mimar Hakkı Armutlu tarafından yapılan Atatürk Anıtı, meydandaki havuzun baş tarafında 14 metrelik bir kaide üzerinde bulunmaktadır.

Kaidede Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde 54 delegeye yaptığı konuşma anının kabartma bir rölyefi vardır. Rölyefin üzerine de Atatürk'ün savaş kıyafetli bir heykeli oturtulmuştur.

Atatürk, bir eliyle belindeki uzun kılıcı tutarken, diğer eliyle de Sevr Antlaşması'nı buruşturmaktadır.

Kısacası Erzurum, 54 delegenin katımıyla, Sevr Antlaşması'nın buruşturulup çöpe atıldığı bir şehirdir. Önce bunu bir hatırlayalım.

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İşte bu meydana, CHP mitingine konuşmacı olarak katılan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu otobüsü taşlatmak için pikaplarla bir grup genç taşındı. Meydanda toplanan halk ile onların çevresindeki polis kordonunun arkasına konuşlandırılan gençler taş atmaya başladı ama amirlerinden "müdahale etmeyin" emri almış olmalılar ki polisler uzun süre kılını bile kıpırdatmadı...

Ben de bu olayla ilgili mesajımda "Sandıktan umudunu kesenler kaos mu çıkarmak istiyor" diye bir soru sordum...

Saldırı hangi partiye veya kişiye yapılırsa yapılsın, tepkim değişmezdi. Ancak şiddet kullanmayı kendilerine tanınmış bir hak gibi görenler, beni de "yorum"larıyla taşladı! Öyle ki, "Sizlerin kalemini kırmak, Devlet'in en önemli işi!" diye mesaj gönderen bile var. Devlet, benimle neden uğraşsın? Devletin sahibi benim, hepimiziz...

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Şiddet kullanarak karşı tarafı yıldırmak, merkezî bir planlamanın veya talimatın eseriymiş gibi bir hâl almaya başladı!

Bu konuda somut bir delil yok ama yine Ekrem İmamoğlu'nun, Konya'da mitingi öncesinde, Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi, Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" diye yazdı.

Konya'daki Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez de "Yarın Konya'da her şey güzel olacak desene, bekliyoruz :)" diye cevap verdi!

Kızılay Başkanı bu iki kişinin kurumla ilişkisinin kesildiğini açıkladı ki bu defa AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, devreye girdi ve "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok 'ben yaparım' der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" dedi!

AKP İl Başkanı, Konya Valisi veya Emniyet Müdürü müdür ki kimin nerede miting yapacağına veya yapamayacağına karar veriyor?

AKP İl Başkanı'nın bu tutumu karşısında, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Erzurum'da yaşanan saldırıdan sonra "Prensip olarak biz her türlü şiddete karşıyız. Hiçbir şekilde onaylamayız. Mazur görmeyiz. Tümüyle reddettiğimiz bir olaydır" demesinin ne hükmü var?

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Anlaşılıyor ki AKP, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyor!

Siyasi rakibini şeytanlaştırmak ve taşlatmak ise şeytani bir zihniyetin ürünüdür.

Şeytan taşlamak üzerinde de durmak gerekir... Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, şeytan taşlama sırasında meydana gelen izdiham sebebiyle 769 kişinin ölümüyle sonuçlanan felaketten sonra "Şeytan taşlamak farz değildir. İslam kültüründe var. Hz. İbrahim döneminden kalan bir uygulamadır. Biz o sütunlara taş atarken aslında içimizdeki nefis şeytanını taşlamaktayız. Ama insanlar bu hikmeti düşünmeyip o taş sütunları şeytan sanıyor ve heyecanlanıp var güçleriyle onlara taş atıp duruyorlar. Kur'ân'da emredilen taş atmak değil, Allah'ı zikretmektir." demişti.

Şeytan taşlama sırasında önce "küçük şeytan", sonra "orta şeytan" ve "büyük şeytan"a yedi taş atılır, toplam 21 taş eder. İkinci gün aynı taşlama devam eder. Üçüncü gün yedi taş daha atılır ve toplam 49 taş atılmış olur.

Herkes, önce kendi nefsindeki küçük şeytanı, sonra orta şeytanı ve büyük şeytanı taşlasın ve 49 defa tövbe etsin de artık bu gerginlik sona ersin...