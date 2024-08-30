Küçük yaştan beri devam eden husumet kanlı bitti

Kaynak: İHA
Küçük yaştan beri devam eden husumet kanlı bitti

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde, aralarındaki eski bir husumet nedeniyle iki genç grup arasında çıkan kavgada, 17 yaşındaki Mustafa Koç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Koç ile kardeşini dövdüğü iddia edilen 24 yaşındaki Burak F. yolda karşılaştı.

Koç'un evinin önünde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı.

Kavgada Burak F., yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Koç'u karın bölgesinden dört kez bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi, ancak Mustafa Koç aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise Burak F. ve olaya karışan diğer altı kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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