Küçük yatırımcı borsayı terk ediyor! 1.1 milyon kişi azaldı

Yabancı yatırımcıyı ikna edemeyen Borsa İstanbul, yüksek faiz, altın ve kripto paralar gibi diğer yatırım araçlarındaki güçlü performansla kendi elindeki yatırımcıyı da kaçırıyor. Küçük portföyünü büyütemediği için borsadan vazgeçen gençlerin göçüyle beraber yatırımcı sayısı 2024 Mayıs’taki zirve seviyesine göre 1 milyon 513 bin kişi azaldı. O dönem 8 milyon 314 bini aşan yatırımcı sayısı, bu yılın ocak sonunda 6 milyon 801 bin kişiye kadar indi. Bu dönemde 1 milyon liranın üzerinde portföyü bulunanların sayısı büyük bir düşüş göstermeden 243 bin 254 kişiden, 241 bin 212 kişiye indi.

BASKI YARATIYOR

Ancak halka arzlar sayesinde borsayla tanışan ve portföyü 20 bin liranın altında olanların sayısı yaklaşık 1.1 milyon kişi azaldı. Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre; 2024 Mayıs’ta hisse yatırımları 20 bin liranın altında olanların sayısı 5 milyon 243 bin kişiydi, ocakta 4 milyon 171 bin kişiye inerek 1 milyon 72 bin kişi azaldı. 2024 Mayıs-2025 Ocak arasında 29 yaşından küçük yatırımcıların sayısı 2 milyon 191 bin kişiden 1 milyon 414 bin kişiye kadar inerek borsadaki göçün sürükleyicisi oldu. Borsadaki gerileme devrini halka arzlar da durduramadı. Yılbaşından bu yana 7 şirket borsaya açılmasına rağmen halka arzlara katılım 125 bin kişiye kadar indi. Borsa ve halka arzlar arasındaki ilişkiye değinen İş Yatırım, “Borsa İstanbul dünya borsalarındaki yükselişe katılamadı. Halka arzların yarattığı baskı piyasanın zayıflamasında etkili oldu” değerlendirmesini yaptı. Yapı Kredi Yatırım da bu yıl borsanın seyrini şirket bilançoları, enflasyon ve faizin belirleyeceğini belirterek BIST 100’ün fırsat sunduğunu ancak yatırımcıların sabırlı olması gerektiğine dikkat çekti.

SPK HALKA ARZI YAVAŞLATACAK

Halka arzlara ilginin neredeyse durma noktasına gelmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) da harekete geçirdi. ABD'li finans ajansı Bloomberg'in iddiasına göre SPK, son dönemde halka arzlara yönelik yatırımcı talebinin dalgalı seyretmesi nedeniyle yeni halka arz süreçlerini yavaşlatmayı değerlendiriyor. Benzer şekilde halka arz başvurusu yapan bazı şirketlerin nihai onayların ertelenmesi için SPK'ya başvurduğu belirtiliyor. SPK, 90'dan fazla şirketin halka arzına ön onay vermişti.