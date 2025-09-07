Küçükbük’te bitmeyen çile: Atık su denize karışıyor, halk sağlığı tehlikede

Neşe Dilekçioğlu/Muğla

Bodrum’un Küçükbük Mahallesi’nde Arıtılmadan denize ulaşan sular hem çevreyi kirletiyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı yatırımlar istiyor.

850 İMZA İLE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Mahalle halkı, geçmişte 9 farklı kuruma toplam 850 imzalı dilekçe verdi. Özellikle çocuklarda görülen ishal ve bağırsak enfeksiyonları, sorunun sağlık boyutunu gözler önüne serdi.

MUSKİ’DEN GEÇİCİ MÜDAHALE

2024 yazında MUSKİ ekipleri terfi istasyonuna jeneratör ve ek pompa monte ederek taşmaları önledi. Ancak yaz aylarında artan nüfus nedeniyle bu çözüm kalıcı olamadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum genelinde kanalizasyon ve arıtma tesislerini güçlendirmek için projeler yürütüyor. Gümbet ve Gümüşlük’te kapasite artırımı hedefleniyor, Küçükbük için de kalıcı çözüm bekleniyor.

HALKIN TEPKİSİ: “ARTIK DENİZE GİREMİYORUZ”

Vatandaşlar kötü koku, sinek ve sağlık sorunlarından şikâyetçi. “Her yaz aynı manzara, denize girmeye korkuyoruz” diyerek yetkililere sesleniyorlar.

Uzmanlar, denize karışan atık suyun yalnızca halk sağlığını değil, turizmi ve deniz ekosistemini de tehdit ettiğini vurguluyor.