KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:54*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 900.000,00 1 Taşıt PLAKA 34 GT 4333

MARKASI & MODELOPEL İNSİGNİA& 2016

CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI OTOMOBİL&M1

KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCU NAKLİ& 5 KİŞİ

SİLİNDİR HACMİ 1598

RENGİBEYAZ

YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ DİZEL& OTOMATİK

KULLANIM AMACI HUSUSİ

KİLOMETRE 105319

TESCİL AÇIKLAMAOPEL İNSİGNİALİMOUSİNE NB

34 GT 4333 plaka sayılı beyaz renkli 2016 model Opel İnsignia marka otomobilaraç trafik den men edilip yeddiemin olarak teslim edilen Denizköşkler mahallesi E-5 yan yol Şükrübey Durağı No.95 Selam oto galeri Avcılar adresindedir. Anahtarı Mevcuttur. Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve ekinde bulunan bilirkişi raporun da mevcuttur.

%1 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Yediemin ücreti ve birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:57

13/11/2023 (İİK m.114/4)