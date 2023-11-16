KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.KÜÇÜKÇEKMECE8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/6 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|900.000,00
|1
|Taşıt
|PLAKA 34 GT 4333
MARKASI & MODELOPEL İNSİGNİA& 2016
CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI OTOMOBİL&M1
KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCU NAKLİ& 5 KİŞİ
SİLİNDİR HACMİ 1598
RENGİBEYAZ
YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ DİZEL& OTOMATİK
KULLANIM AMACI HUSUSİ
KİLOMETRE 105319
TESCİL AÇIKLAMAOPEL İNSİGNİALİMOUSİNE NB
34 GT 4333 plaka sayılı beyaz renkli 2016 model Opel İnsignia marka otomobilaraç trafik den men edilip yeddiemin olarak teslim edilen Denizköşkler mahallesi E-5 yan yol Şükrübey Durağı No.95 Selam oto galeri Avcılar adresindedir. Anahtarı Mevcuttur. Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve ekinde bulunan bilirkişi raporun da mevcuttur.
%1 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Yediemin ücreti ve birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:57
13/11/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01931812