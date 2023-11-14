Küçükçekmece fırtına camı çerçevi indirdi çalışanı böyle savurdu

Küçükçekmece'deki olay Halkalı Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde meydana geldi. Görüntü yeni ortaya çıktı. İstanbul'da fırtınanın yaşandığı cumartesi günü çekildi. Sağanak yağmur ve rüzgarın etkili olduğu öğle saatlerinde, servis çalışanı Salih Yavuzer, açık olan iş yerinin kapısını kapatmak istedi. Bu sırada gelen şiddetli fırtına, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı. Salih Yavuzer de savrularak duvara çarptı. Başka bir çalışan ise odaya kaçarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Tamirhanenin içine savrulan Yavuzer'in yardımına diğer çalışanlar koştu. Hastaneye götürülen çalışanın vücudunda ezilmeler olduğu ve bacağının alçıya alındığı öğrenildi.

Servis çalışanı Salih Yavuzer'in savrulduğu ve cam bölmenin yerinden sökülüp duvara çarptığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan fırtınanın ardından otomobil bakım servisinde oluşan zararı, İş yeri sahibi İsmail Kara, cep telefonu ile görüntüledi.

İsmail Kara, "Cumartesi günü yağmur ve fırtına vardı. Bir anda geldi. Çocuk kapıyı kapatmaya çalışırken birden çocuğu savurup atıyor. Çok şükür arkadaşımızın ciddi bir şeyi yok. Öyle şiddetli geldi ki, bir andan gelip geçti. Ondan sonrasında iş yeri bu hale geldi. Cam komple yerinde çıktı, fırtına söküp atıyor. Normal bir rüzgar o camı sökemez" diye konuştu.