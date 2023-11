KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/18240 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/18240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 553 Ada, 1 Parsel, C 1 Blok, 11. Kat, 24 Nolu Bağımsız Bölüm nolu mesken niteliğindeki taşınmaz. Kıymet takdirine itiraz davasındaki hükme esas bilirkişi raporuna göre; Dava Konusu Taşınmaz: 4 Oda 1 Salon, Mutfak, Banyo wc, Yatak Odasında Ebeveyn Banyosu Ve Çamaşır Odası, 2 Adet Balkon Mahallerinden Müteşekkil olup, Salon Ve Oda Zeminleri Laminant Parke, Islak Hacimler Seramik, Duvarları Saten Boyalı, Tavanlar Kartonpiyer Uygulamalı, Salon Ve Oda Kapıları Amerikan Kapı, Dış Kapısı Çelik Kapı, Camları PVC Doğrama Şeklinde,Banyosunda Duş Kabin Mahalli Olan Ve Banyo Dolapları Bulunan, Ebeveyn Banyosunda Küvet Mahalli Bulunan, Mutfak Dolapları Ahşap, Tezgahı Granit Tezgah Ankastre Mutfak Şeklinde, Isınma Şekli Olarak Doğalgaz Kullanılan, Taşınmaz İçerisinde Lazer Metre İle Yapılan Ölçümlerde 149,00 m² Net, 180,00 m² Brüt Kullanım Alanına Sahip, Daireye Ait 5,00 m² Alanlı Deposu Olan, Temiz Ve Masrafsız Bir Taşınmaz Olduğu Görülmüştür. Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina; Site İçerisinde Bir Taşınmaz Olup, Açık Ve Kapalı Otoparkı Bulunan, Site İçerisinde Ortak Kullanım Havuzu Olan, 2 Adet Asansör Bulunan, Site Girişinde 7/24 Güvenlik Bulunan, Sosyal Alanları Mevcut Olan, Bir Taşınmaz Olduğu Görülmüştür. Ayrıca Dava Konusu Taşınmaz; Bahçe Peyzaj Düzenlemesi Yapılmış, Konum İtibari İle, Her Türlü Alt Ve Üst Yapısı Tamamlanmış Bir Bölgede, Belediye İmkanlarından Faydalanabilecek Bir Konumda Olduğu, Ulaşım Olarak Her Türlü Ulaşım İmkanlarına Sahip Bir Mevkii de Bulunduğu da Tarafımızdan Görülmüştür.

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Kuzu Sokak, Manolya Evleri Sitesi C1 Blok,11. Kat, 24 Bağımsız Numaralı Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 149 m2

Arsa Payı : 96 / 5234

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli 07.02.2003 Tasdik Tarihli, Bahçeşehir- Sıvat Yeşiltepe Mevkii- Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında A Lejantlı, Ticaret + Konut Alanında Kalmakta Olup, Ticaret + Büro + Konaklama Hizmetleri İçin E: 0,50, Konut İçin E:1,50 Olmak Üzere Plan Notu Ve Yönetmelik Şartlarında Yapılaşmaya Haizdir

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:10

09/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.