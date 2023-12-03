KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/12354 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, 1444 Ada, 82 Parsel, -/2/2/4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Fatih Mah.Kubilay Cad.No:26 Kat:2İç Kapı No / 4

Yüzölçümü : 70 m2

İmar Durumu :Dosyasında bulunan İstanbul İli K,çekmecc ilçesi Fatih mahallesi 1444 ada,82 parsel sayılı söz konu parsel İç-Dış Kumsal Doğal Sit Alanında kalmakta olup parselin bulunduğu bölgeye ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar planı bulunmamaktadır.14.09.2012 tarih ve 14468 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı İle söz konusu parseli de İçine alan alanda olası afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiğini bu doğrultuda söz konusu alana İlişkin etütleri *harita her tür ve ölçekte çevre düzeni nazım ve uygulama İmar planlarını parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak ,yaptırmak onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren İki ay İçinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma İzni vermek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev yetkileri kapsamında olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır. Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline uygulandığında çapının zeminine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 820.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:11

30/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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