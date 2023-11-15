KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/10328 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10328 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, 1269 Ada, 9 Parsel, 20 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Caddesi, Vadi Park Evleri Sitesi, A-101 Blok (Mahallen A1), 4.Kat, 5E Dış Kapı Numaralı, Daire 20 Bağımsız Numaralı Adresinde Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 53 m2

İmar Durumu :Başakşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Durum Yazısına Göre; Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi,1269 Ada,9 Parsel Sayılı Söz Konusu Parsel "04.07.2003 Tasdik Tarihli, 1/ 1000 Ölçekli, İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Kapsamında Konut Alanında Kalmakta Olup E:1.60 H:Serbest Olmak Üzere, Plan Notu Ve Yönetmelik Şartlarında Yapılaşmaya Haiz Olup, Parselin Geri Kalan Kısmı 1/1000 Ölçekli, "16.07.2007" Tasdik Tarihli, MNG Kavşağı, Başakşehir 4.Etap, 2.Kısım Bağlantı Yolu Projesi İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Tadilatı Kapsamında Yolda Kalmaktadır" Denilmiştir.

Kıymeti : 2.370.179,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:44

09/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.