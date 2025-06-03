Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı

Yayın Tarihi: 03 Haziran 2025 / 00:01

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 13 ADET KONUT SATIŞ İHALESi

Sıra No. Daire No Kat Bilgisi Yön Bilgisi Net Alan (m²) Brüt Alan (m²) Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli 1 2 1 Güneybatı 97,75 m² 125,33 m² 4.200,000.00 TL 126.000,00 TL 2.000,00 TL 2 9 2 Gün.-Bt.-Doğu 79,57 m² 102,39 m² 3.700,000.00 TL 111.000,00 TL 3 10 2 Güneybatı 97,75 m² 125,79 m² 4.300,000.00 TL 129.000,00 TL 4 16 2 Kuz.-Doğ.-Bt. 83,02 m² 106,83 m² 3.700,000.00 TL 111.000,00 TL 5 25 3 Kuzeydoğu 62,80 m² 73,25 m² 3.500,000.00 TL 105.000,00 TL 6 26 3 Kuzeydoğu 70,50 m2 82,23 m2 3.800,000.00 TL 114.000,00 TL 7 27 3 Doğu 90,98 m2 106,11m2 3.900,000.00 TL 117.000,00 TL 8 29 3 Güneydoğu 70,81 m² 82,59 m² 3.800,000.00 TL 114.000,00 TL 9 30 3 Güneydoğu 64,69 m² 75,45 m² 3.500,000.00 TL 105.000,00 TL 10 44 4 Güneydoğu 64,59 m² 78,04 m² 3.500,000.00 TL 105.000,00 TL 11 53 5 Kuzeydoğu 62,82 m² 75,33 m² 3.500,000.00 TL 105.000,00 TL 12 58 5 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 3.500,000.00 TL 105.000,00 TL 13 72 6 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 3.600,000.00 TL 108.000,00 TL

1)Yukarıdaki nitelikleri ve tahmini bedeli belirtilen, Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle, İmaret Caddesi, No:37-39 adresinde, 8675 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 13 adet Konutun satış ihalesi her bir konut için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 ) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Başvuru dilekçesi,

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

Aslı ibraz edilmek kaydi ile kimlik fotokopisi (Gerçek Kişiler için),

İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi,

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Şartname alındı makbuzu,

İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge (son 15 gün içerisinde alınmış),

Küçükçekmece Belediyesinden alınmış vergi ilişiği kesme belgesi,

EKAP’tan (Elektronik Kamu Alımları Platformu) alınacak ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin belge.

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir

3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak olan tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Tek konut için, iki veya daha fazla kişinin ortak katılımı olması halinde, geçici teminat makbuzunda ve şartname alındı makbuzunda bu kişilerin ad ve soyadlarının belirtilmiş olması gerekmektedir.

4)Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

5)Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca Yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

6) Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

7) İhaleyi alana tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

8)İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

9)İhale 24.06.2025 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.