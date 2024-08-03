Küçükçekmece sahilinde boğulan çocuk için zamanla yarışı kamerada

Durumu ağır olan 8 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Park Plajında meydana geldi. Aileleriyle denize giren 4 çocuk, cankurtaran ekiplerinin uyarılarına rağmen ileriye açılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden cankurtaranlar, jet ski ile çocuklara ulaşarak, onları kurtarmak için zamanla yarıştı. Sara hastası olduğu öğrenilen ve durumu ağır olan 8 yaşındaki M.T., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

Boğulma tehlikesi atlatan diğer üç çocuğun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.