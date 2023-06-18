Küçükçekmece Sinopspor İstanbul'u salladı

Mevlüt Yüksel'in özel haberine göre; Tesisleşme,alt yapı ve teknik ekibe büyük önem veren Küçükçekmece Sinop Spor, bunun sonucu olarak son 4 yıl için de arka arkaya şampiyon oldu. Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olan ve 3.Lig’e çıkan Küçükçekmece Sinop Spor’un,şampiyonluk kutlaması ile gelir amaçlı balosu gerçekleştirildi.



DERNEKLER BİR ARAYA GELDİ

Futbol kulüpleri arasın da son yılların en kalabalık ve en prestijli balosuna,Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez,TFF İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür,AK Parti Küçükçekmece ilçe Başkanı Av.Recep Şencan, MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Ekrem Sarısoy,BBP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mehmet Cem Özel, Bir İnsan Derneği Genel Başkanı Naser Serbest, SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk, SEV Başkanı Mehmet Coşkun, SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, SİYAD Başkan Vekili İsmail Büyükkayık, SİNKON Başkanı Bahattin Demircan, DUDEF Başkanı Halil İbrahim Aktan'a, KSİAD Genel Başkanı Doğan Külekçi, KİTAŞ yönetim kurulu Başkanı Fatih Üstünbaş, Küçükçekmece Kızılay Başkanı Hüseyin İpek, Küçükçekmece İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Murat Gülep, KASDER Başkanı Satı Kulfetoglu, ŞANDER Başkanı Abbas Parlak, KÜDEF Başkanı Eyüp Sabri Atay, Prof.Dr.Salih Pekmezci, Galatasaraylı eski milli futbolcular Ergün Pembe, Mert Korkmaz, Murat Akyüz ,Gurbetçiler57 Taraftar Grubu, İş adamları, medya mesnsupları, sanatçılar, belediye meclis üyeleri ve birçok spor kulübü temsilcileri katıldı.



“YENİ HEDEF 2.LİG”

Gecenin başın da şampiyon Küçükçekmece Sinop Spor Kulüp Başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu beraber sahneye çıktı.Konuşmasının başında, Sinop’a hizmet etmek ve memleketinin adını futbol da iyi yerlere taşımak için yola çıktığını ifade eden Orhan,”Bu başarı sadece benim değil,tüm yönetim kurulunun,teknik heyetimizin ve futbolcu kardeşlerimizin başarısıdır. Bundan sonraki hedefimiz de 2. Lig'dir. Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi de ilk gün den beri bizim en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Biz çok güzel bir iş çıkardık. Bizimle birlikte bu yolda birlikte yürüyenlerden Allah razı olsun. Küçükçekmece Sinop Spor’u 3.Lig’e,sadece Rafet Orhan yalnız başına çıkarmadı. İnşallah bu sene 3.Ligde de taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlara imza atacağız. Onların başını öne eğdirmeyeceğiz.Bizim tek amacımız Küçükçekmece ilçesine hizmet etmektir. Bu düşünceyle yola çıktık. Bu yolda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene de çok güzel bir takım kuruyoruz. Size 3.Ligde adından söz ettirecek bir takım izleteceğiz. Hedefimiz 2.Lig. Bunu başaracağız.”dedi.



BELEDİYE BAŞKANI KULÜBE ONURSAL BAŞKAN İLAN EDİLDİ

Ünlü reklam ve PR uzmanı organizatör İş adamı Hulusi Derici ile aynı meslek de tanınmış diğer işadamı Turan Öztürk’ün organize ettikleri gecede, şampiyon takımın başkanı Rafet Orhan konuşmasının biriminden sonra, sahneye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’yi davet etti. Kulüp Başkanı Orhan, belediye başkanı Çebi’ye, bir karşılaşma sonrası çekilen beraber fotoğrafının olduğu çerçevelenmiş fotoğrafı hediye ederek, yönetim olarak aldıkları kararla, kendisinin bundan sonra kulübün onursal başkanları olduğunu ilan etti.



"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gecede Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de bir konuşma yaparak, sporun dilinin ortak olduğunu, spora siyaseti karıştırmayan, siyasetten uzak tutan Küçükçekmece Sinop Spor yönetimini de ayrıca tebrik ettiğini söyledi. Çebi “1 milyonu aşan nüfusuyla Küçükçekmece gibi bir ilçede profesyonel bir futbol takımının olması gerçekten çok önemli. Rafet Orhan başkanımız 2.Lig dedi. Hedefi 2.Lig diye söylüyorsa yapar.O yüzden söylediklerini ciddiye alıyorum.Bizim de ona destek olmamız gerekir. İlçemizdeki diğer kulüplere olduğu gibi,Küçükçekmece Sinop Spor’a da elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Başkan Çebi konuşmasında,Küçükçekmece Sinop Spor’un karşılaşmalara gidecekleri otobüs ihtiyacının da karşılanması gerektiğini ve bunun için Küçükçekmeceli duyarlı insanların olduğunu söyledi.



ŞAMPİYONLUK KUPASI VERİLDİ

Belediye Başkanı Çebi’nin konuşmasının ardından,sahneye davet edilen Türkiye Futbol Federasyonu İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, ayrıca İstanbul Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez’de bir konuşma yaptı. Düşmez konuşmasın da,TFF ve İASKF olarak BAL’da şampiyon olan tüm lider yakınları, direkt olarak 3.Lig’e terfi ettirdiklerini ifade etti. Düşmez konuşmasının ardından Küçükçekmece Sinop Spor’a şampiyonluk kupasını verdi.



SATILAN FORMALAR İLE GELİR ELDE EDİLDİ

Bu arada,Küçükçekmece Sinop Spor’un gecesin de kulüp adına yapılan açık arttırmalar yapıldı.Salonda bulunan davetliler kulübe destek vermek için adeta birbirleri ile yarıştıkları gözlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Demirkol’un yaptığı bağış kampanyasın da, Futbol A Milli Takımı futbolcularının imzaladığı forma ve Küçükçekmece Sinop Spor takımının yine imzalı formaları, açık arttırma da en çok yardımı yapan iş adamlarına verildi. İtalya’nın İnter Takımı’mda oynayan Hakan Çalhanoğlu’nun milli takım forması yönetim kurulu üyesi işadamı Selahattin Ercan’a verildi. Ercan çerçeveli formatın yine kulübe hediye etti. Açık arttırmadaki diğer forma da SİAD Başkanı iş adamı Turgay Öztürk’e verildi. Açık arttırmalar da kulübe hatırı sayılır bir gelir elde edildiği belirtildi.



TARAFTAR GRUBUNDAN TEZAHÜRAT SÜRPRİZİ

Çoşkulu başlayan gecenin ortalarına doğru,Küçükçekmece Sinop Spor’un taraftar grubu “Gurbetçiler57” salondakilere sürpriz yaptı. Sarı lacivertli taraftarlar, salon dışından, tribünlerde söyledikleri marşlar ve tezahüratlarla salona girmeleri, önce şaşkınlık yarattı, sonra da büyük alkış aldı. "Gurbetçiler57” taraftar grubunun bu sürprizi karşısında, başkan Rafet Orhan’da yanlarına giderek karşılık vermesi takdirle karşılandı ve yine alkışlarla büyük beğeni aldı.