Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de beş katlı binada yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen kişilere müdahale edildi.

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen ambulansın içinde müdahale edildi.

istanbul-kucukcekmecede-5-katli-binada-516003-152728.jpg

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

istanbul-kucukcekmecede-5-katli-binada-516002-152728.jpg

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen Ö.E.'ye ambulans içerisinde müdahale etti.

Son Haberler
Anne babalar dikkat! Bakanlıktan 4 ürüne toplatma kararı
Anne babalar dikkat! Bakanlıktan 4 ürüne toplatma kararı
12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı
12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı
DP Genel Başkanı Uysal, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti
Elektrik faturalarında hesaplar değişti. EPDK düzenlemeleri açıkladı
Elektrik faturalarında hesaplar değişti. EPDK düzenlemeleri açıkladı
AKP Bursa Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
AKP Bursa Gençlik Kolları Başkanı belli oldu