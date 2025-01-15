Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen ambulansın içinde müdahale edildi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen Ö.E.'ye ambulans içerisinde müdahale etti.