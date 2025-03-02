Küçükçekmece'de araç markete daldı

Kaza, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TM 7846 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan zincir markete daldı.

Kazada markette ve araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, araç marketten çıkarıldı. Emniyet güçleri kadın sürücü hakkında işlem yaparken, yaşanan kaza ve müşterilerin yaşadığı panik anları marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.