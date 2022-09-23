23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aracın çarptığı 2 üniversiteli kız havalanıp yere çakıldı

Aracın çarptığı 2 üniversiteli kız havalanıp yere çakıldı

Küçükçekmece’de, yolun karşısına geçen iki üniversite öğrencisine araç çarptı. İki kız, çarpmanın etkisiyle önce havaya uçtu, ardından yere düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 13:55
Takip Et

Küçükçekmece'de aracın çarptığı 2 üniversiteli kız havalanıp yere çakıldı

Aracın çarptığı 2 üniversiteli kız havalanıp yere çakıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı’dan Sefaköy yönüne giden otomobil, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçen iki genç kıza çarptı. 

Yaya yolunda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle iki öğrenci önce havaya uçtu, ardından yere düştü. Kazada iki öğrenci yaralanırken, sürücü ise yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen iki genç kızın hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Polis ekipleri ise kazadan sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen iki kıza hızlı gelen aracın çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle kızların havaya uçtuğu kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
3
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
5
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
6
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
7
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.