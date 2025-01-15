Küçükçekmece'de bir kişi sahte içkiden öldü

Küçükçekmece'de kendisinden bir süredir haber alınamayana Sevcan Etemoğlu (60) evinde ölü bulundu. Evinin salonunda sahte içki şişesi de bulunan Etemoğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 12.20 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1. Mercan Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katında tek başına yaşayan Sevcan Etemoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Etemoğlu'nun salondaki kanepede hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Etemoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Etemoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken evde çok sayıda sahte içki şişesi olduğu tespit edildi. Öte yandan Sevcan Etemoğlu'nun 1 yıl önce kalp rahatsızlığından ameliyat olduğu, kalp pili takıldığı ve yüzde 44 engelli olduğu öğrenilirken eşi ve çocuklarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.