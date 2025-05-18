Küçükçekmece'de büyük panik! Havai fişek çatıya isabet etti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Küçükçekmece’de 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı.

İstanbul Küçükçekmece'de, 7 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çevre sakinleri, yangının havai fişekten kaynaklandığını iddia etti.

YANGIN SAAT 00.15’TE BAŞLADI

Yangın, saat 00.15 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında başladı. Çatı katındaki alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

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İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı ve yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangının binada hasara yol açtığı belirtilirken, çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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"HAVAİ FİŞEK ÇATIYA İSABET ETTİ" İDDİASI

Çevre sakini İsmail Akkuş, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak, "Burada daha önce havai fişek atılıp düğün kutlaması yapılıyordu. O sırada atılan havai fişek çatıya isabet ediyor. Çatı izolasyon malzemesi anında alev alıyor. Yanar yanmaz hemen geldik. Binayı boşalttık, doğal gaz ve elektrikleri kestik. İtfaiyemiz sağ olsun anında yetişti ve müdahale etti. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürüyor. Olayla ilgili polis ekipleri de incelemelerine devam ediyor.

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