Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bomba atıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bomba atıldı. Bomba patlamazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÇAY OCAĞINA BOMBA FIRLATILDI!

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir çay ocağına bomba fırlatıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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