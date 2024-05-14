Küçükçekmece'de cip kaldırıma daldı

Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tevfikbey Mahallesi, Merkez Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddeye çıkan ara sokaktan gelen bir otomobile çarpmamak için ani bir manevra yapan 61 OF 1903 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı tanımlayan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor. Okula giden çocuklara vuruyor işte.

Ondan sonrası malum buraya kadar geliyor. 3 kişi diye ama bir kişi, inşallah hiçbir şeyi yoktur. Ama 3 kişiden birinin durumu ağzıma almak istemiyorum ama inşallah bir şeyi yoktur" şeklinde konuştu.