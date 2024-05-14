Küçükçekmece'de cip kaldırıma daldı

Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de cip kaldırıma daldı
Küçükçekmece'de, ara sokaktan çıkan bir otomobile çarpmamak için ani manevra yapan bir cipin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tevfikbey Mahallesi, Merkez Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddeye çıkan ara sokaktan gelen bir otomobile çarpmamak için ani bir manevra yapan 61 OF 1903 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı tanımlayan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor. Okula giden çocuklara vuruyor işte.

Ondan sonrası malum buraya kadar geliyor. 3 kişi diye ama bir kişi, inşallah hiçbir şeyi yoktur. Ama 3 kişiden birinin durumu ağzıma almak istemiyorum ama inşallah bir şeyi yoktur" şeklinde konuştu.

53897-5.jpg

53897.jpg

53897-6.jpg

53897-4.jpg

53897-3.jpg

53897-2.jpg

53897-1.jpg

Son Haberler
Kayseri'de tarihi eser operasyonu. 1 gözaltı Yerel Haberler
Kayseri'de tarihi eser operasyonu. 1 gözaltı
"Dilber evin barkın yok mu?" ile tanınan Ankaralı şarkıcı halk konseri vermeye başladı Video
"Dilber evin barkın yok mu?" ile tanınan Ankaralı şarkıcı halk konseri vermeye başladı
Afrika'dan şaşırtıcı görüntüler: Dört akbaba iki aslan sırtlan ve zürafa aynı yolda uzun uzun bakıştı Video
Afrika'dan şaşırtıcı görüntüler: Dört akbaba iki aslan sırtlan ve zürafa aynı yolda uzun uzun bakıştı
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü! Video
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü!
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı Yerel Haberler
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş" Video
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş"