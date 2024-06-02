Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ifade edildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde çöken 3 katlı binanın 2 katının kaçak olduğunu açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 3 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir sebepten çökmüş ve 9 vatandaş enkaz altında kalmıştı. Çöken binada, enkazın altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan, çöken bina park halinde duran araçların üzerine yıkılırken, o esnada yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar meydana geldi. Bir kişi, binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, enkaz altındaki diğer kişiler; olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

62213-4.jpg

62213-5.jpgİSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, binanın çökmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Söz konusu binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını ifade eden Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini aktardı.

Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." ifadelerini, kaydetti.

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Enkazdan kurtarılan 8 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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