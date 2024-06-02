Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece’de çöken ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin ise yaralanmasına neden olan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verilirken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağı belirtildi.

Başsavcılık, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak sucundan bina sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında soruşturma başlatırken Gençtürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİNA SAHİBİ HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Olay yerine gelerek çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu söyleyen kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu ifade etti ve " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi.” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1988 yılında inşa edilen 3 katlı bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Zemin katı il üst katın işyeri ara katların ise ikamet olarak kullanıldığı çöken binanın enkazından 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa yaralı olarak kurtarılırken Dovletyar Charyyev ise ölü olarak çıkarıldı.

BİNANIN KATLARININ KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, söz konusu binanın 1,5 katının kaçak olduğunu açıklarken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, binanın 2 katının kaçak olduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde çöken 3 katlı binanın 1,5 katının kaçak olduğunu belirtti. Yaptığı paylaşımda, “İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.” ifadelerini kullanan Özhaseki, yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğini ve yapımında deniz kumu kullanıldığını kaydetti.