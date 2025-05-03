Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı, AVM’dekiler panikle kaçtı

Kaynak: DHA
Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı, AVM’dekiler panikle kaçtı

Küçükçekmece'de bir AVM'nin otoparkında yapılan kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu kırıldı. Havaya karışan gaz panik yarattı.

Küçükçekmece'de, kazı çalışması esnasında doğalgaz boru hattı hasar gördü. Borudan çıkan basınçlı gaz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 22.45 sıralarında Atakent Mahallesi Çilekli Vadi Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi.

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Yol yapım çalışması nedeniyle yapılan kazı esnasında iş makinesi doğalgaz borusu hattına hasar verdi.

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Borudan sızan gaz çevrede paniğe sebep olurken, ihbar üzerine bölgeye İGDAŞ, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, İGDAŞ ekipleri de bölgedeki gaz akışını keserek hattı onardı. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı boru hattından çıkan basınçlı gaz, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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