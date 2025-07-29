Küçükçekmece'de feci kaza!

Kaynak: DHA

Seyir halindeki otomobil Küçükçekmece'de arıza yapan İETT otobüsüne müdahale eden ekibe çarptı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil, arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine çarptı.

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Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Yolun sol şeridinde arıza nedeniyle duran İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine, cadde üzerinde seyreden otomobil çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otobüs ve otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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