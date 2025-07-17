Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Küçükçekmece’de gizemli saldırı

İstanbul Küçükçekmece’de bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Yaya olarak gelen iki kişi, galeri önüne ulaşarak peş peşe ateş açtı. Saldırıda, iş yerinde bulunan bir çalışan ayağından yaralandı.

Olay, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan bir oto galeride sabah saatlerinde meydana geldi. Galeri önüne yaya olarak gelen 2 kişi yanlarında bulunan silahlarla galeriye peş peşe ateş etti. O sırada iş yerinde bulunan 1 çalışan ayağından yaralandı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralı oto galeri çalışanı ambulansla hastaneye kaldıırıldı. Polis ekipleri galeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis galeride bulunan otomobillerden birine ve iş yerine çok sayıda kurşun isabet ettiğini tespit etti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

Küçükçekmece’de gizemli saldırı

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