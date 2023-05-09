Küçükçekmece’de ‘Halk Oyunları Festivali’ düzenlendi

ANKA'da yer alan haberde, halk danslarını sevdirmeyi ve nesilden nesle aktarmayı amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisine Küçükçekmeceliler ilgi gösterdi. İki gün süren festivalde, 800’e yakın öğrenci; romandan modern dansa, ritimden Karadeniz yöresine dek pek çok farklı yörede halk oyunlarını sahneledi.

Festivali izleyen Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, şunları söyledi:

“2020 yılında kurulan Halk Dansları Topluluğu’muz, alanında uzman 7 eğitmen ve bin 520 öğrenci ile çalışmalarını sürdürüyor. 10 farklı yörede çocuk, genç ve yetişkinlerden oluşan her yaş grubu halk dansları gönüllüsü, ücretsiz bir şekilde Cennet, Sefaköy ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’nde eğitim alıyor. Bu büyük ailenin her ferdini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel ekip, Küçükçekmece’mizi yalnızca yerelde değil, uluslararası organizasyonlarda da başarıyla temsil edecekler.”



Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Volkan Ülker de “‘Yetenekli miyim, değil miyim’ diye düşünmeyin. Otokontrolünü sağlayan, duyusunda herhangi bir problem olmayan herkes bu eğitimlere katılabilir” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na katılmak isteyenler, başvurularını kültür merkezlerinin öğrenci işleri bölümünden ya da www.kucukcekmece.bel.tr adresinden yapabilecek.