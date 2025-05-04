Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Olay, 2 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kosova Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yapılan internet altyapısı çalışmaları sırasında işçilerden birinin yaslandığı aydınlatma direği devrildi. Direk, 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile direk camdan çıkartılarak yerine bırakıldı. Daire camında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Daire sakini "Çocuklar iş yaparken, merdivenleri var, her şeyleri var, biri yorulunca direğe dayanıyor. Direk de bizim cama, üzerimize geliyor. Allaha şükür kendi canlarımıza bir şey olmadı. Olan cama oldu, o kadar da olsun. Camın halini gördünüz zaten. Ne olduğunu anlamadık, şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.