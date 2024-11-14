Küçükçekmece'de kahreden olay! 3 gündür aranan kız çocuğunun cansız bedeni derede bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de kahreden olay! 3 gündür aranan kız çocuğunun cansız bedeni derede bulundu

Küçükçekmece’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçılar, Menekşe Deresi girişinde 17 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedenini buldu.

Küçükçekmece Gölü'ne açılmak için harekete geçen balıkçılar, bir kız çocuğunun cesediyle karşı karşıya kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu tespit edildi.

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KAHREDEN OLAY DÜN GECE YAŞANDI

Tüyleri diken diken eden bu olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçılar dere içinde bir ceset buldu.

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AİLE TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kız çocuğuna ait olduğu belirlenirken, acılı aile kızlarını teşhis etti. 17 yaşındaki kız çocuğu İnci Başaran'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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3 GÜN ÖNCE KAYBOLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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