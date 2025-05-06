Küçükçekmece’de kaza: Yaralılar var

Kaza, D-100 Karayolu Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkinde Sefaköy istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 HSR 64 plakalı araç çekicisi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önünde ilerleyen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 34 UB 7331 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önce refüje aştı ardından da yan yola geçip devrildi.

Kazada araçta bulunan Mehmet Aydoğdu ve Kerem Aydoğdu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mehmet Aydoğdu ve Kerem Aydoğdu'yu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Sefaköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.