Küçükçekmece'de korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta saat 16.00 sıralarında patlama yaşandı.
İKİ İŞÇİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması esnasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla beraber bölgede panik yaşandı. İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.