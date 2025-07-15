Küçükçekmece'de korkutan patlama! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Küçükçekmece'de korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması esnasında doğal gaz borusu patladı. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta saat 16.00 sıralarında patlama yaşandı.

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması esnasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla beraber bölgede panik yaşandı. İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.

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