Küçükçekmece'de mobilya deposundaki yangın 2 binaya sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de mobilya deposundaki yangın 2 binaya sıçradı

Küçükçekmece'de mobilya deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın yanında bulunan binalara sıçradı.

İstanbul Küçükçekmece'de mobilya deposunda başlayan yangın, yanında bulunan gıda imalathanesi ve düğün salonuna sıçradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

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Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Hızla yayılan yangın deponun yanında bulunan gıda imalathanesine ve düğün salonuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yanan binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin uzun süren müdahalelerinin ardından alevlere kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle birden fazla sokağı duman kaplarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olsay yerinde kalan araçlar ise çekici yardımıyla yangın alanından uzaklaştırıldı.

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Yoğun dumanın devam ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

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