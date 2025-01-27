Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükçekmece D-100 yan yol üzerinde bir otomobil sürücüsü seyir halinde giderken önüne çıkan kadına çarptı. Sürücü aracını park ederek kaza ile ilgili polisi aradı. Ekipler kaza yerinde yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 GTC 326 plakalı otomobil, yan yolda aniden önüne çıkan kadına çarptı.

Otomobil sürücüsü, kadının yardımına koşarken bir taraftan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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