Küçükçekmece’de servis minibüsü binaya çarptı

Küçükçekmece Sultan Murat mahallesinde meydana gelen olayda, 34 LZP 846 plakalı servis minibüsünün sürücüsü S.K. sokak üstünde seyir halinde ilerlerken park halindeki bir kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.

İlk olarak yol kenarında ki mantarlara çarpan sürücü ardından bir binaya çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaşanan olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kaldırım üstünde kimsenin olmaması da muhtemel bir kazanın önüne geçti. Kazadan sonra binada maddi hasar oluşurken bina sakinleri ise büyük korku yaşadı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.