Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 14 yaşında çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 14 yaşında çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki S.A. yaşamını yitirirken, 17 yaşındaki S.K. yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki genç arasında meydana gelen silahlı çatışmada 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta gerçekleşti. Yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki genç, birbirlerine silahlarla ateş etmeye başladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan her iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, 14 yaşındaki S.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki S.K.'nın ise ayağından yaralandığı bildirildi. Olayın ardından inceleme başlatan emniyet güçleri, konu hakkında detaylı bir araştırma yürütüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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