Küçükçekmece'de silahlı kavga. 14 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de silahlı kavga. 14 yaşındaki çocuk öldü

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. ile S.K. birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastane de yapılan müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı, S.K'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

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