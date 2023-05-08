Küçükçekmece’de SMA’lı çocuklar için dayanışma sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, İranlı sanatçı Ahmedi Shoeib eğitmenliğindeki 46 sanatçının SMA hastası çocuklar için hazırladığı resimlerden oluşan dayanışma sergisine ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece’de SMA’lı çocuklar için dayanışma sergisi

ANKA'da yer alan haberde, Küçükçekmece’de sanatçılar, SMA’lı çocuklar yararına sergi açtı. Serginin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Bu zor yaşamların mücadelesinde çorbada bir tuzumuz olmasına vesile olan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm sanatçılarımızı anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

SMA hastalığına dikkat çekmek için hazırlanan serginin açılışında konuşan İranlı Sanatçı Ahmedi Shoeib, “Bu sergimizle SMA’lı çocuklarımıza destek olmayı hedefliyoruz. SMA ilaçlarına ulaşmak oldukça zor maddi ve manevi anlamda aileleri zorlamaktadır. Bu nedenle sanatçılarımız onların yarasına bir nebzede olsa merhem olmak için buradalar. Alınan her eser SMA hastası çocuklarımıza şifa olacaktır” dedi.

Sergide eserleri bulunan proje sahiplerinden Yurdanur Gözcü ise şunları söyledi:

“SMA genetik bir kas hastalığı ve bu hastalığın büyük maliyetleri var. Çocuklar dünyanın en masum, saf ve temiz varlıkları. Metrobüs duraklarında, meydanlarda her gün duyduğumuz annelerin çığlıklarına kayıtsız kalamayız. Bu sergiye şaheserleri ile katkı sağlayan tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sergimizin gelirinin yüzde 30’unu SMA hastası çocuklar için bağışlayacağız. Tüm sanatseverleri sergimize davet ediyorum. Desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Sergi, 15 Mayıs’a dek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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