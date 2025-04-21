Küçükçekmece’de tamirci dükkanına silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de tamirci dükkanına silahlı saldırı

Küçükçekmece’de bir motosiklet tamircisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında polis ekipleri, olay yerinden motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak’ta meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen iki şüpheliden biri, sokakta bulunan bir motosiklet tamircisine doğru tabanca ile rastgele ateş açtı. Saldırganlar daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

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YARALANAN OLMADI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde saldırıda herhangi bir kişinin yaralanmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kurşunların tamirhane ile park halindeki bir araca isabet ettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak üzere soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI: "4 EL SİLAH SESİ DUYDUK VE KENDİMİZİ YERE ATTIK"

Saldırıda aracına kurşun isabet eden Zekeriya Karakılıç, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Saat 20.30 civarı 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Sonrasında dışarı çıktık. Önce kurusıkı zannettik. Her taraf barut kokuyordu. Zaten kimseyi görmedik. Yanda bulunan motorcunun kurşunlandığını gördük. Sonra kendi aracıma da isabet ettiğini fark ettim. Polis ekiplerini aradık. Süreci bekliyoruz.”

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