Küçükçekmece'de terör eylemi: 6 kişi tutuklandı

Küçükçekmece'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatıyla meydana gelen olayda, 6 kişi gözaltına alındı. 6 Kasım Çarşamba günü Kanarya Mahallesi'nde, Şahin Caddesi ile Kaşıkçın Caddesi kesişiminde bir grup, terör örgütü lehine sloganlar atarak çöp konteynırlarını ateşe verdi ve caddeyi trafiğe kapattı. Olay sırasında polis ekipleri hızla müdahale etti ve şüpheliler ara sokaklara kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 12 Kasım Salı günü bu kişileri yakalayarak gözaltına aldı. YCWK üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.