Yanındaki inşaatın istinat duvarı çökünce Arel Üniversitesi'nin binası da çöktü. Çökme, ya öğrenciler okuldayken olsaydı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir şantiyenin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının çökmesinin ardından, çevrede bulunan 1 öğrenci yurdu ve 6 apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Sefaköy'de Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da yıkılırken, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, yaşanan çökme olayıyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

"Her türlü çaba sergileniyor" Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Binanın büyük gürültüyle çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 YURT VE 6 APARTMAN BOŞALTILDI

AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, güvenlik amaçlı çökmenin etrafında içerisinde 71 öğrenci bulunan 1 yurt ve 128 dairenin bulunduğu 6 apartman tahliye edildi.

Tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar olay yerine gelen otobüslerle kalacakları otellere götürüldü.

Ekipler, Halkalı Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatırken olay yerinde alınan güvenlik önlemli devam ediyor.

"HALA ÇATIRTI SESLERİ GELİYOR"

Mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, çökmenin yaşandığı noktada uzun süredir inşaat çalışmasının devam ettiğini anlatarak, "Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış, fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşaltın dediler. Baya bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyaranlar olmuş. Ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor" dedi.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.





