Küçükçekmece’de vahşi saldırı! Anbean kaydedildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Küçükçekmece’de vahşi saldırı! Anbean kaydedildi!

İstanbul Küçükçekmece’de bir kahvehanede şok edici bir olay yaşandı. İddiaya göre, Yaşar adlı kişi, kendisinden borç alan bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Şüpheli, masanın üzerinde duran cep telefonunu aldıktan sonra yanında taşıdığı silahın kabzasıyla başına vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan isminin Yaşar olduğu öğrenilen kişi, daha önce kendisinden borç para alan şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

Şüpheli, masanın üzerinde duran cep telefonunu aldıktan sonra yanında taşıdığı silahın kabzasıyla başına vurdu. Aldığı darbe sonrası neye uğradığını şaşıran kişi, can havliyle yerinden kalkarak saldırganın peşinden gitmeye çalıştı. Saldırgan koşarak kaçarken, başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anına tanık olan Hikmet Güler, "Biz burada oturup yemek yiyorduk. Birisi kafasını tutuyordu. Önce kafasına cam şişe geldi sandık, meğer silahın kabzasıyla vurmuş. Adamın kafası kanıyordu. Ambulans ve polis geldi. Her gün sabah gelip orada çay içerdi" dedi.

Bir kişinin kahvehaneye gelişi, masanın üzerindeki cep telefonunu alması ve ardından silah kabzasıyla gerçekleştirdiği saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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