Okuldaki ölümde aileden dayak iddiası. 12 yaşındaki çocuk okulda fenalaşıp, ölmüştü

İstanbul Küçükçekmece'deki olay, 19 Eylül Pazartesi günü Halkalı'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, öğle arasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), okulun bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BİR ŞEYLER YAPMIŞLAR OKULDA AMA KİMSE BANA BİR ŞEY ANLATMIYOR"



Anne Sevdet Gül, " Ben evdeydim aradılar koşarak okula gittim, ambulansla birlikte okulda olduk. İki merdiven aşağı indim baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar. 'Yarrabbim inşallah Sametim değildir' dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük. Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları çocuğun biri boğazını sıktı, dövdü. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben araştırılsın istiyorum. Devlet büyüklerime sığınıyorum, ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, bu şekilde üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı." dedi.

"ÇOCUĞUN SAĞLIĞI YERİNDEYDİ"



Dayı Cüneyt Gül, "Ben çocuğun dayısıyım, haberi alır almaz okula koştum. Hastanede doktorlar nabzı durmuş dediler. Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz. Olayın tamamen açığa çıkması gerekiyor. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre; bir grup çocuğun darp etmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz. Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu? Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. İki katlı bahçede çocuklar ilk katta kavga etmişler, yukarıda aynı kavgayı devam etmiş. Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. Yetkili mercilere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gül'ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.





