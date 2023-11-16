KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
SIRA NO
MÜKELLEFİN ÜNVANI
VERGİ KİMLİK NO
ADRES
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
VERGİNİN NEVİ
CEZANIN NEVİ
VERGİNİN MİKTARI
CEZANIN MİKTARI
1
OKAN ÇETİN
2440725635
GÜLBAHAR MAH.GÜNEY SK. NO:20/20 ŞİŞLİ İSTANBUL
201801201812
GMSİ(ÜCRET)
VZC
10.983,55 TL
10.983,55 TL
Küçükyalı Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgillerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşrinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01932293