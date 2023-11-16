KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

SIRA NO

MÜKELLEFİN ÜNVANI

VERGİ KİMLİK NO

ADRES

VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ

VERGİNİN NEVİ

CEZANIN NEVİ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN MİKTARI

1

OKAN ÇETİN

2440725635

GÜLBAHAR MAH.GÜNEY SK. NO:20/20 ŞİŞLİ İSTANBUL

201801201812

GMSİ(ÜCRET)

VZC

10.983,55 TL

10.983,55 TL

Küçükyalı Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgillerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşrinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01932293