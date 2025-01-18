KUDAKAF’25 için hazırlıklar sürüyor

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu kapsamda düzenlenen “İl Protokolüyle KUDAKAF’25’e Doğru” toplantısında kamu kurumlarının yöneticileri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ata Uygulama Otelinde gerçekleştirilen toplantıda, KUDAKAF’25 ile ilgili önemli detaylar paylaşıldı. Rektör Hacımüftüoğlu, 9 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenecek bu kariyer fuarının, üniversite öğrencileri ve mezunları için önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda beşincisi düzenlenecek olan Bölgesel Kariyer Fuarlarından biri olan KUDAKAF’25, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yapılacak etkinlikte kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek öğrenciler ve mezunlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

“Yetenek Her Yerde” sloganıyla hayata geçirilen fuar, bölge üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler ile mezunlar için hem istihdam fırsatları hem de sektörle birebir temas olanakları sunmayı amaçlıyor. Etkinlik kapsamında proje pazarı, mülakat odaları, söyleşiler, B2B görüşmeler ve kamu kurumlarıyla bire bir temas gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Rektör Hacımüftüoğlu: “KUDAKAF’25, bölgemizdeki gençlerimizin yeteneklerini gösterebileceği ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebileceği bir platform sunuyor. Bu organizasyona katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

KUDAKAF’25’in, nitelikli insan kaynağı yetiştirme sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanan Atatürk Üniversitesi, tüm paydaşlarını bu büyük organizasyona ortak olmaya davet ediyor.