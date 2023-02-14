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Kudret Narı nedir, neye iyi gelir?

Kudret narı özellikle yaşı ilerlemiş olanlarca bilinir. Pek çok hastalığa iyi geldiği bilinir. Peki, kudret narı nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir?. İşte aytıntılar…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 07:29
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Kudret Narı nedir?

Kudret Narı nedir, neye iyi gelir?
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Pütürlü ve yeşil bir dış yüzeye sahip olan kudret narı kesildiğinde içinden kırmızı renkli çekirdekleri çıkar. Afrika, Asya, Güney Amerika, Karayip Adaları ve Amazonlarda yetişen tropikal bir bitki olan kudret narı ülkemizde Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir…

Çekirdekleri çıkarılarak taze ve olgun hali ezilip bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Zeytinyağı içerisine koyulan kudret narı ağzı kapatılarak cam bir kavanozda güneş görmeyecek biçimde 6 ay bekletilir. Bekletilen kudret narı, özellikle sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı bal ile birlikte tüketilir. Aynı zamanda harici olarak da yara, kesik ve yanıklara da sürülebilen karışım, tedavi süresini kısaltır.

Özellikle kadınlarda rahim ve vajina yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynayan kudret narı karışımı, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de oldukça etkilidir. Antioksidan içeri ile bağışık sisteminin güçlenmesini sağlayan besin antibiyotik etkisiyle dikkat çekicidir. Kanser hücresi oluşumunu önler ve gastrit, ülser gibi mide problemlerinin oluşmasını engeller.

Acı kavun olarak da bilinen kudret narı doğanın şifalı meyvelerinden biri. Kudret narının dünyaya yayılması 600 yıl önce başlamıştır.

Olgunlaşmadan önceki hali, salatalık veya yeşil bibere benzer. Olgunlaşınca, parlak kırmızı renge döner ve iri taneli çekirdekleri oluşur. Bazı bölgelerde çekirdekleri de şifalı olarak kabul edilir ve tüketilir.

Ülser, gastrit ve reflü gibi mide hastalıklarının tedavisindeki kullanımı çok yaygın

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