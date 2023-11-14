TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlaması planlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrolünde Uğur Güneş yer alıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oyuncuları kimler?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin fragmanında Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandı. Uğur Güneş'in Selahaddin Eyyubi’yi canlandırdığı dizi her Pazartesi TRT 1'de saat 20.00'de ekrana gelecek.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ'NİN OYUNCULARI

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Uğur Güneş,

Dilin Döğer,

Mehmet Ali Nuroğlu,

Kaan Çakır,

Erdinç Gülener,

Tuvana Türkay,

Ekin Türkmen,

Gökçe Akyıldız,

Sezgin Erdemir,

Ece Özdikici,

Seda Yıldız.