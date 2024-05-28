Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada

Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada
Düzenleme: Kaynak: AA

Gaziantep’te iki mahallede vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz hastalığı çıktı. Karantina başladı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 1

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpekler 12 Şubat'ta mahalledeki vatandaşlara saldırdı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 2

Saldırı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışma başlattı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 3

Çalışmalar sonucunda vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz hastalığı teşhis edildi.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 4

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 5

Mahalleler karantina altına alırken girişe "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazısı asıldı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 6

Mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı açıklandı ve gerekli tedbirler alındı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 7

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise kuduz aşısı uygulandı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 8

Mahallelerde ise aşılama çalışması yapıldı. Jandarmalar da önlem aldı.

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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 9
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Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada 10
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