Kuduz alarmı. İki mahalle karantinada

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpekler 12 Şubat'ta mahalledeki vatandaşlara saldırdı.
Saldırı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz hastalığı teşhis edildi.
Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleler karantina altına alırken girişe "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazısı asıldı.
Mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı açıklandı ve gerekli tedbirler alındı.
Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise kuduz aşısı uygulandı.
Mahallelerde ise aşılama çalışması yapıldı. Jandarmalar da önlem aldı.