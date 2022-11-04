Kuduz tedavisi nasıl yapılır? Kuduz nedir, nasıl olur?

Bitlis’te yaşanan bir kuduz vakası sonrası arama motorlarında kuduza dair bilgiler aranmaya başladı. Vatandaş kuduzun tedavi sürecini merak ediyor.

KUDUZ NEDİR?

Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik bir hastalık olarak bilinmektedir. Hayvan hastalıkları arasında en riskli rahatsızlıkların başında gelen Kuduz hastalığı, zamanında müdahale edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Kuduz belirtileri kendini gösterir göstermez müşahede altına alınması gerekiyor.

KUDUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Kuduz rahatsızlığının en önemli belirtilerinden biri halsizliktir. Kişi, uykudan uyandığında dahi kendini aşırı yorgun hisseder.

Herhangi bir şey yapmak istemeyen kişilerde şiddetli baş ağrıları da ortaya çıkabilir.

Kuduz hastalığının ilerleyen safhalarında yüksek ateş gözlemlenir.

Halsizlik ile birlikte ortaya çıkan büyük belirtilerden bir diğeri de iştahsızlıktır. Kuduz virüsü bulaşmış kişilerde aşırı kilo kayıpları gözle görünür oranda ortaya çıkar.

Kuduz, doğrudan doğruya yutak felcine neden olur. Bu da hastaların tamamında sudan korkma semptomu olarak gözlemlenebilir.

Isırılan yerin etrafında giderek artan bir kaşıntı ihtiyacı duyulur. Yara kaşındıkça kanar ve derinleşir.

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz hastalığının sadece köpeklerden bulaştığı söylense de aslında bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Başta köpek olmak üzere birçok evcil hayvanın ısırması sonucu kuduzun bulaşma riski vardır. Bazı durumlarda hayvanların salyasının üzerine gelmesi bile kuduz riskinin oluşması için yeterlidir.

KUDUZUN TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.