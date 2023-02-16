Kuduz Otu nedir yararları nelerdir?

Kuduz otunun diğer isimleri Kılır hıltan, Dişotu, Deliotu, Dövenotu…
Koyu yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitki. Boyu 30-120 santimetre arasında. Yaprakları sert ve dalgalı ve zehirli.
KUDUZ OTUNUN YARARLARI NELERDİR
Ödem hastalığında faydalı
Mesane taşlarının düşürülmesine yardım ediyor.
Spazm ve ağrıları gideriyor.
İbn-i Sina, bu ilginç bitkiyi, basit sağlık reçetelerinden bahsettiği Tıp Kanunu adlı kitabında şöyle tanımlıyor:
“Bir nevi yumuşak ve küçük odundur. Yani kabuklardır. Bu kabuklar tarçın kabuklarına benzer. Kırılan yüzeyleri siyah ve kırmızıya çalan renktedir.”