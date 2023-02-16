16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuduz Otu nedir yararları nelerdir?

Kuduz otu isimi sizi korkutmasın. Faydalı bir bitki. Peki, pek fazla bilinmeyen Kuduz otu nedir ne işe yarar? İşte yanıtı..

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:05
Takip Et

Kuduz Otu

Kuduz Otu nedir yararları nelerdir?
+
Aa
-

 

Kuduz otunun diğer isimleri Kılır hıltan, Dişotu, Deliotu, Dövenotu…
Koyu yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitki. Boyu 30-120 santimetre arasında. Yaprakları sert ve dalgalı ve zehirli.

KUDUZ OTUNUN YARARLARI NELERDİR

Ödem hastalığında faydalı

Mesane taşlarının düşürülmesine yardım ediyor.

Spazm ve ağrıları gideriyor.

İbn-i Sina, bu ilginç bitkiyi, basit sağlık reçetelerinden bahsettiği Tıp Kanunu adlı kitabında şöyle tanımlıyor:
“Bir nevi yumuşak ve küçük odundur. Yani kabuklardır. Bu kabuklar tarçın kabuklarına benzer. Kırılan yüzeyleri siyah ve kırmızıya çalan renktedir.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
4
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
6
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Dünya Bankası Başkanı görevinden ayrılıyor
﻿Dünya Bankası Başkanı görevinden ayrılıyor
﻿Dünya Bankası Başkanı görevinden ayrılıyor
﻿Aşırı alkol kanser yapar mı?
﻿Aşırı alkol kanser yapar mı?
﻿Aşırı alkol kanser yapar mı?
﻿Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
﻿Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
﻿Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
﻿Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
﻿Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
﻿Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.