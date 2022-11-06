Köpekte kuduzdan şüphelenirseniz bunları yapın

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, insanların kuduz şüphesi gördüğü bir hayvana asla müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizdi., "En yakın veteriner hekime, belediyeye, ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli."diye uyardı..

Prof. Ceylan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu ve kuduzun yarasa ve yaban hayvanlarından bulaşıp yayıldığını, kedi, köpek gibi evcil hayvanların da bu hastalığa yakalanma riskinin olup insanlara bulaşmasına aracılık ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ceylan, bu hastalığın hayvanlar üzerinde özel bir taramasının olmadığını ancak hastalığa yakalandıktan bir süre sonra hayvanda belirtilerinin ortaya çıktığını belirtti.

Kuduz olan bir hayvana veteriner hekimlerce uygun bir şekilde müdahale edildiğini dile getiren Prof. Ceylan, "İnsanların kuduz şüphesi gördüğü bir hayvana asla müdahale etmemesi gerekir. Şüpheli bir hayvan görüldüğünde en yakın veteriner hekime, belediyeye, ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli. Saldıran, ısıran hayvan karantina sürecinde bekletilmeli." şeklinde uyardı.

Ankara'da son zamanlarda bildirimi yapılmış bir kuduz vakası bulunmadığının altını çizen Prof. Ceylan, kuduzun, şüphesinde dahi bildirimde bulunulması zorunlu bir hastalık olduğunu söyledi. Ceylan, 2014-2018 arasında Ankara'daki kuduz riskli temas sayısının 61 bin 12 olduğunu kaydederek, kuduz temas vakalarının bir kısmına aşı, bir kısmına antiserum, bir kısmına tıbbi müdahale uygulandığını, bir kısmının ise ameliyat edildiğini açıkladı. Ceylan şunları söyledi:

"Isırıldıktan bir süre sonra hastalık belirtileri görülebilir. Saldıran, ısıran hayvanı mutlaka karantina altına alarak karantina sürecinde bekletmek gerekir. Bu süre sonunda eğer hayvanda farklı bir durum tespit edilirse ona göre tedbir alınmalıdır. Ancak ısırılan kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tedbirleri alması önemlidir.

Kuduza karşı koruma tedbirleriyle önlem alınabileceğini vurgulayan Ceylan, "Evde kedi köpek besleyenlerin hayvanlarının aşılarını mutlaka düzenli yaptırması, sokaktaki hayvanların aşı takibinin da belediyeler tarafından aksatılmadan yürütülmesi gerekir."